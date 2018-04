Mattarella registra stallo, nuove consultazioni prossima... -2

Roma, 5 apr. - Il capo dello Stato, quasi a voler chiarire - di fronte all'attivismo dei leader di alcuni schieramenti verso incontri, colloqui, contatti - che le consultazioni sono una sua prerogativa, ha ricordato che queste "come è noto hanno lo scopo (secondo gli articoli 92 e 94 della Costituzione) di fare emergere una composizione di governo che abbia il sostegno della maggioranza del Parlamento".

Le elezioni, ha sottolineato, "hanno visto un ampio consenso per due partiti (uno è una coalizione) ma non hanno assegnato la maggioranza dei seggi in Parlamento nè alla Camera nè al Senato". Insomma, ha evidenziato Mattarella lasciando intendere come siano principalmente i partiti ad avere bisogno di una pausa di riflessione, "nessuno dispone da solo dei numeri per formare il governo. A questo punto - ha continuato - è indispensabile che ci siano intese tra più parti politiche per formare una coalizione. Nelle consultazioni queste condizioni non sono ancora emerse".

A questo punto, sono state ancora le parole di Mattarella, "farò trascorrere alcuni giorni di riflessione".