Ue: nessun particolare commento a ingresso Cdp in capitale Tim

Bruxelles, 5 apr. - "Abbiamo visto le notizie di stampa" sull'annunciato ingresso della Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) nel capitale azionario di Tim, e "non abbiamo alcun particolare commento da fare".

Lo ha affermato oggi, da Bruxelles, un portavoce della Commissione europea.

La Commissione non si sente coinvolta da questa vicenda, perché, come sempre, applica il principio secondo cui gli Stati membri sono liberi di fare investimenti a condizioni di mercato. Il Trattato sul funzionamento dell'Ue, infatti, è neutrale per ciò che riguarda la natura, pubblica o privata, della proprietà (art. 345: "I trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri").