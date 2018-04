Mattarella: nessuna maggioranza governo, intese indispensabili -2

Roma, 5 apr. - Mattarella ha sottolineato che "nessun partito e nessuno schieramento dispone da solo dei voti necessari per formare un governo e sostenerlo" e questo nonostante le elezioni dello scorso 4 marzo abbiano visto "un ampio aumento di consensi per due partiti, uno dei quali alleato con altri ma non hanno assegnato a nessuna forza politica la maggioranza dei seggi".

Le "intese" tra diverse forze politiche sono dunque "indispensabili" ma questa "condizione non è emersa al primo giro di consultazioni", ha sottolineato ancora il capo dello Stato che ha anche ringraziato i giornalisti presenti nella Loggia d'onore "per il lavoro che state svolgendo per informare i cittadini".

"Le consultazioni - ha ricordato il presidente della Repubblica - come è noto hanno lo scopo in base agli articoli 91-94 della nostra Costituzione di far emergere una composizione di un governo che abbia il sostegno della maggioranza del Parlamento e le elezioni che abbiamo celebrato hanno visto un ampio aumento di consensi per due partiti, uno dei quali è alleato con altri, ma a nessuna forza politica è stata assegnata la maggioranza dei seggi in Parlamento né alla Camera nè al Senato".