Consultazioni, Anzaldi (Pd): Mattarella spazza via propaganda M5s

Roma, 5 apr. - "Il presidente Mattarella finalmente ha spazzato via mesi di propaganda e fake news targate Movimento 5 stelle: non esistono 'premier eletti', non hanno alcun valore le liste dei ministri farlocche, non c`è alcun 'vincitore' designato né presunti 'contratti alla tedesca'. Per fare il governo servono intese e coalizioni, quindi accordi e alleanze". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Quelle stesse alleanze - prosegue Anzaldi - che partiti come M5s e Lega hanno sempre negato durante tutta la campagna elettorale. Nessun partito ha la maggioranza, né può avere quindi la pretesa di dettare condizioni al Colle.Il presidente della Repubblica ha ristabilito, anche nel lessico, uno scenario di verità e onestà intellettuale: Di Maio e tutti gli esponenti M5s prendano appunti".