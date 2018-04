Consultazioni, Napoli: Mattarella vuole coalizioni non contratti

Roma, 5 apr. - "La sintesi fatta dal presidente della Repubblica sul primo giro di consultazioni è di una perfezione pitagorica: non è emersa nessuna coalizione per dar vita a un governo. La parola 'coalizione' è un macigno istituzionalmente irreprensibile messo da Mattarella sulla strada velleitaria imboccata dal giovane e pur valido Di Maio. In Germania, visto che i Cinquestelle sono fissati con il contratto alla tedesca, il governo della cancelliera Merkel è sostenuto da una coalizione e i partiti CDU e SPD hanno negoziato per mesi i punti del programma e per settimane hanno duramente negoziato tutte le caselle ministeriali al punto che la CDU, con il suo 34%, ha dovuto cedere i ministeri più importanti alla SPD titolare di uno scarso 20%". Lo afferma in una nota Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia.

"Diciamo con franchezza come stanno le cose: i due partiti più premiati dagli elettori, cioè M5s e Lega, hanno posto veti reciproci e incrociati, il primo su FI e il secondo sul PD. Ecco, a chi dice che bisogna fare un passo indietro, io dico che il primo passo indietro devono farlo i vincitori o coloro che si ritengono tali. Con i veti non si forma un governo, ma, attenzione: neppure è detto che si vada difilati a nuove elezioni. Di Maio sta seminando vento, raccoglierà tempesta", conclude.