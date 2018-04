Mobilitazione mondiale per residente Amnesty Turchia in ... -2

Roma, 5 apr. - "Trecento giorni dopo il suo arresto sulla base di accuse false, persone di ogni parte del mondo chiederanno insieme la fine di questo errore giudiziario e l'immediata scarcerazione di Taner Kiliç", ha dichiarato Gauri van Gulik, direttrice di Amnesty International per l'Europa.

"La pubblica accusa non ha presentato alcuna prova a sostegno delle assurde accuse mosse contro Taner. Per quanto possa sembrare incredibile, Taner è solo una delle tante persone che si trovano in una situazione analoga ed è un potente esempio del deliberato smantellamento della società civile durante l'attuale repressione", ha aggiungo van Gulik.

Taner Kiliç, nominato presidente onorario di Amnesty International Turchia un mese fa, alla scadenza del suo mandato di presidente dell'associazione, è accusato di "appartenenza a un'organizzazione terrorista". (Segue)