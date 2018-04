Mobilitazione mondiale per presidente Amnesty Turchia in carcere

Roma, 5 apr. - Alla vigilia della mobilitazione internazionale in programma oggi, nel suo trecentesimo giorno di carcere, il presidente onorario di Amnesty International Turchia Taner Kilic ha voluto ringraziare dal profondo del cuore tutte le persone che hanno espresso solidarietà nei suoi confronti.

In una lettera inviata dalla prigione di Sakran a Smirne, dove è detenuto dal 9 giugno 2017 in attesa dell'esito del processo, Taner Kiliç ha scritto queste parole: "Le fotografie delle iniziative organizzate sotto un sole cocente, sotto la pioggia o al gelo hanno risollevato il mio morale e mi hanno ricordato l'importanza della solidarietà internazionale nella lotta per i diritti umani. In prigione è facile provare la sensazione che verrai dimenticato, anche dalle persone a te più vicine e care. Ma nel mio caso, anziché essere dimenticato, il mio caso è diventato noto sia in Turchia che all'estero. Voglio ringraziare ogni persona che ha espresso solidarietà nei miei confronti. Sarete sempre nei miei pensieri e nelle mie preghiere".

