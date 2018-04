Mattarella registra stallo,nuove consultazioni prossima settimana

Roma, 5 apr. - Nuovo giro di consultazioni la prossima settimana. Lo ha deciso il capo dello Stato Sergio Mattarella, che dopo la due-giorni di incontri al Quirinale ha registrato una fase di stallo fra i partiti, allo stato incapaci di fornire un quadro certo di maggioranze a sostegno del nuovo governo. Per questo motivo il presidente ha previsto nuove consultazioni le prossima settimana, probabilmente da mercoledì in poi, dopo forse lo svolgimento, tra lunedì e martedì, degli annunciati incontri di Luigi Di Maio con Matteo Salvini e Maurizio Martina, destinatari - in alternativa l'uno con l'altro - del contratto di governo proposto dal capo politico di M5S.

Le consultazioni di questi giorni, pur registrando per esempio il silenzio di Di Maio - rispetto agli annunci roboanti in tal senso dei giorni scorsi - sul suo essere il premier di diritto del prossimo governo, ha portato sulla scrivania di Mattarella le posizioni assunte dai vari schieramenti all'indomani del voto del 4 marzo: veti su Berlusconi e Renzi, impossibilità di accordi con il Pd, intransigenza su alcune alleanze.

Una pausa, ha spiegato Mattarella, "sarà utile a me per riflettere su ogni aspetto che mi si è presentato davanti e a loro, alle forze politiche, perché possano valutare con responsabilità le convergenze, le soluzioni possibili". Nella prossima settimana quindi, ha annunciato, "ci sarà un nuovo giro di consultazioni per verificare se si è registrata qualche possibilità che oggi non si registra".

(segue)