Governo, Schifani: Di Maio? escludere Fi offesa a milioni elettori

Roma, 5 apr. - "Di Maio e i suoi continuano a porre veti su tutto inaccettabili e gravissimi, nessuna proposta costruttiva, solo una sequela di no e imposizioni che non hanno alcuna ragione logica e di buon senso. Insistere sull'esclusione del leader di FI, Silvio Berlusconi, significa infatti offendere i milioni di italiani che lo hanno votato. Di Maio sta dimostrando di non essere all'altezza di offrire una prospettiva al paese, è molto bravo con gli slogan e la propaganda, ma, finita la campagna elettorale, giunto alla prova dei fatti, non ha lo spessore, la serietà e la capacità per individuare una strada per il bene degli italiani. A noi sta a cuore l'interesse del paese, ad altri soltanto la loro smania di governi egemoni ed autoreferenziali". Lo afferma in una nota il senatore di Forza Italia, Renato Schifani.