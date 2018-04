Tim, Fassina: bene ingresso Cdp, ma quale programma?

Roma, 5 apr. - "Tim e la sua rete sono un asset decisivo per il nostro interesse nazionale, per la sicurezza, oltre che per il tessuto industriale. Finalmente, emerge l'impegno di Cdp a entrare nel capitale di Tim per 'tutelare gli interessi di sistema'. Ma qual è il programma industriale che intende perseguire? Qual è l'orientamento sulla rete, inclusa Telecom Sparkle? Cosa propongono i partiti premiati dal voto? Lasciano fare 'al mercato' o si impegnano per riportare la rete sotto il controllo dello Stato italiano?" Così in una nota Stefano Fassina deputato di LeU

"Sono settimane decisive - aggiunge - e il Parlamento non può fare da spettatore in attesa dell'arrivo di un governo a piene funzioni. Chiediamo al Ministro Calenda di riferire alle commissioni speciali di Camera e Senato che da settimana prossima saranno operative".