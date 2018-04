Mattarella: la prossima settimana nuove consultazioni

Roma, 5 apr. - "Molte forze politiche mi hanno chiesto più tempo". E quindi "ci sarà la prossima settimana un nuovo giro di consultazioni". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della due giorni di consultazioni al Quirinale per la formazione del governo.

In vista del prossimo giro di consultazioni che Mattarella ha annunciato per la "prossima settimana" è ora tempo di riflessione. "Farò trascorrere qualche giorno di riflessione" ha spiegato infatti il capo dello Stato, sottolineando che "sarà utile anche a me per analizzare e riflettere su ogni aspetto delle considerazioni" fatte dai partiti e "sarà utile a loro per valutare responsabilmente la situazione, le convergenze programmatiche, le possibili soluzioni per dare vita a un governo".