Consultazioni, Meloni: Di Maio vuole dividere il centrodestra

Roma, 5 apr. - "Berlusconi ha detto che non vorrebbe i Cinquestelle mentre a Salvini andrebbero bene? La questione non è volere o no i 5S ma chi fa il governo: si può parlare di tutto se il centrodestra rimane unito e compatto, mentre il m5S dicono in modo infantile tu si e tu no, una cosa che non ha senso". A dirlo è la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che oggi è stata ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

Lei esclude un governo con Salvini, il M5S ma senza Berlusconi? "Non possiamo prescindere dall'unità del centrodestra. Il gioco di Di Maio è chiaro: dividere chi è arrivato primo, così lui, secondo, diventerebbe primo. Non ci vuole Bismarck per capirlo. Noi insieme abbiamo vinto le elezioni, se ci spacchiamo Di Maio giocherà la sua partita, ma nessuno cadrà nella trappola del Cinquestelle". In un ipotetico governo in cui Di Maio e Salvini non possono fare il premier, potrebbe esser lei a ricoprire questo incarico? "No, mi pare francamente poco possibile. Ci vorrebbe una figura terza". Lei che rapporto ha con Di Maio? "Cordiale e sereno, ci sentiamo, quando abbiamo dovuto discutere lo abbiamo fatto ma in modo sereno".