Serbia, il fotoreporter Mauro Donato è stato scarcerato -2

Roma, 5 apr. - "La famiglia e l'avvocato del fotoreporter italiano Mauro Donato, detenuto dal 16 marzo scorso in carcere in Serbia, dove si era recato insieme ad un collega per documentare la vita dei profughi e le attività dei diversi operatori umanitari, sono felici di comunicare che Mauro è stato finalmente scarcerato e sta rientrando in Italia". Si legge in una nota.

"Ringraziano amici, colleghi e quanti si sono in ogni modo adoperati per la sua liberazione. Un ringraziamento particolare - proseguono - al presidente della FNSI Giuseppe Giulietti, all'Associazione Stampa Subalpina, al professor Luigi Manconi e all'Ufficio Italiani all'Estero della Farnesina".

Mauro Donato sarà presente domani, venerdì 6 aprile, alle 11, alla conferenza stampa organizzata nella sede della Federazione nazionale della Stampa italiana, in corso Vittorio Emanuele II, 349 a Roma, si legge sul sito della Fnsi.