Usa, San Francisco: 1,6 milioni prezzo mediano case, è un record

New York, 5 apr. - Il boom economico di San Francisco, trascinato dal settore tech, associato a una mancanza di alloggi ha creato una bolla immobiliare, che continua a crescere: il prezzo mediano per una casa in città ha raggiunto il nuovo record di 1,6 milioni di dollari nel primo trimestre del 2018, secondo un nuovo rapporto di Paragon Real Estate Group, citato da Bloomberg.

Si tratta di un aumento di quasi il 24% da un anno prima e di un rialzo di 100.000 dollari rispetto al precedente record, stabilito nel trimestre precedente, l'ultimo del 2017. Meno marcato è l'aumento dei prezzi degli appartamenti, grazie alla costruzione di nuovi palazzi: +4,6% rispetto a un anno prima, a 1,18 milioni di dollari.