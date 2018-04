Catalogna, giudice incrimina per sedizione l'ex capo del Mossos -2

Madrid, 5 apr. - La giudice ha inoltre rilevato che i Mossos non risposero alle richieste d'aiuto degli agenti della Guardia Civil spagnola, che stavano perquisendo un edificio del governo catalano a Barcellona il 20 settembre, nell'ambito di un'indagine sui preparativi per il referendum vietato. Gli uomini della Guardia Civil non poterono lasciare l'edificio quel giorno perchè migliaia di manifestanti indipendentisti si erano radunati all'esterno. Trapero quel giorno scambiò 17 telefonate con uno degli organizzatori della protesta, Jordi Sanchez, allora leader della formazione indipendentista ANC.

Inoltre, secondo Lamela, la polizia catalana non intervenne per impedire lo svolgimento del referendum, come ordinato dai tribunali. Gli agenti dei Mossos si presentarono ai seggi in alcuni casi in ritardo di tre ore, altri non sequestrarono le urne fino alla fine del voto, si legge nella dispositivo della magistrata.(Segue)