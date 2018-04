Fabrizio Galliati riconfermato alla guida di Coldiretti Torino

Torino, 5 apr. - Fabrizio Galliati, 42 anni, florovivaista, è stato riconfermato alla guida di Coldiretti Torino, dall'assemblea elettiva torinese che riunusce 190 presidenti di sezione. L'assemblea di Coldiretti Torino ha nominato del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e del Comitato dei probiviri.

"E' un grande onore per me essere riconfermato - ha afferma Galliati, - alla guida di una Federazione grande e importante come Torino, un territorio metropolitano vasto, ricco di aziende, di esperienze e di attività che trovano in Coldiretti un riferimento per realizzare appieno le proprie idee professionali e i progetti economici. Una Federazione che rappresenta oltre 6000 aziende e conta 14.500 soci: quindi una realtà assolutamente importante nel panorama agricolo nazionale".

Durante l'assemblea , ha riferito il presindente: "sono emerse argomentazioni importanti" come "la redditività delle imprese agricole, la ricerca di un giusto prezzo legato alle produzioni di eccellenza made in Italy. Oggi registriamo un grande riconoscimento da parte della società e dei consumatori, ma spesso la redditività non è sufficiente a garantire l'impegno degli agricoltori e la qualità delle loro produzioni".

"Un'altra questione - ha evidenziato Galliati - riguarda la burocrazia, con costi che incidono in termini di tempo, ma soprattutto in denaro, sulle nostre aziende e questo non è più sostenibile. Ci sono poi le problematiche legate ad aspetti che gravano ulteriormente sui bilanci delle aziende agricole, in primo luogo l'impatto dei selvatici sulle produzioni".

All'orizzonte poi ci sono alcune questioni in sospeso, come "l'etichettatura per le produzioni agroalimentari che ancora ne sono prive: per questo Coldiretti ha promosso la campagna #StopCiboFalso".