Tim sugli scudi in Borsa (+5,2%) con discesa in campo Cdp

Milano, 5 apr. - Tim sotto i riflettori a Piazza Affari sulla notizia della discesa in campo della Cassa Depositi e Prestiti. Le azioni Telecom hanno messo a segno un rialzo del 5,22% a 0,7978 euro. Il cda della Cdp, riunito nel pomeriggio, valuterà l'investimento nel gruppo di tlc fino a una quota del 5% del capitale. Con questa operazione - che avrebbe un ampio consenso bipartisan della politica - la Cdp potrebbe giocare un ruolo chiave nel futuro assetto della società, in vista anche delle prossime assemblee sul rinnovo della governance, e nella partita della rete, riportando in auge la creazione di un campione nazionale della banda ultralarga con la fusione di Open Fiber.