Mattarella: nessuna maggioranza governo, intese indispensabili

Roma, 5 apr. - Le elezioni "non hanno assegnato a nessuna forza la maggioranza dei seggi, nè alla Camera nè al Senato, nessuno dispone dei voti necessari per formare un governo". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della due giorni di consultazioni al Quirinale per la formazione del governo, osservando dunque che "è indispensabile che vi siano intese tra più parti politiche".