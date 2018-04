Commissione Ue: inaccettabile gestione Facebook di dati utenti-2

Bruxelles, 5 apr. - "Oggi - ha annunciato ancora Wigand - la commissaria Jourova dovrebbe parlare con il presidente dell'Autorità europea per la protezione dei dati personali e anche con l'Autorità britannica, che sta guidando le indagini europee su questa vicenda".

Inoltre, Jourova "parlerà anche con la Commissione federale Usa per il Commercio, che ha aperto un'indagine sul caso. Lo scopo è ricevere un aggiornamento sulle indagini in corso, e potete stare sicuri - ha concluso il portavoce - che continueremo a seguire da vicino le inchieste in corso da parte delle autorità competenti".