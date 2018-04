Di Maio: chi ci chiede responsabilità metta al centro gli italiani

Roma, 5 apr. - "Abbiamo detto al presidente della Repubblica che sentiamo tutta la responsabilità di essere la prima forza politica del Paese e di lavorare prima possibile per assicurare una maggioranza a un governo del cambiamento che guardi al futuro e porti in avanti le lancette dell'orologio". Lo ha dichiarato il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, parlando al Quirinale dopo aver incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme ai capigruppo parlamentari Giulia Grillo e Danilo Toninelli. "Gli abbiamo fatto gli auguri di buon lavoro - ha aggiunto - per tutto il lavoro che dovrà fare nelle prossime settimane e nei prossimi giorni".

"Abbiamo ribadito al presidente Mattarella - ha detto ancora l'esponente stellato - che impiegheremo tutte le nostre energie, tutte le nostre forze per costruire una maggioranza intorno ai temi per un contratto di governo. Individuiamo un percorso, il confronto con le forze politiche, individuiamo lo strumento, il contratti di programma, adesso spero che chi ci chiede responsabilità possa mettere al centro gli interessi degli italiani e non i propri interessi".