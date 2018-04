Catalogna, giudice incrimina per sedizione l'ex capo dei Mossos

Madrid, 5 apr. - Una giudice spagnola ha formalizzato l'accusa di sedizione nei confronti dell'ex capo della polizia regionale catalana per il suo presunto ruolo del movimento indipendentista. La giudice Carmen Lamela dell'Audiencia Nacional, che si occupa di casi politici e finanziari di alto profilo, ha stabilito che esistono prove del fatto che l'ex maggiore dei Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero abbia fatto parte di "un'associazione per delinquere" che aveva come obiettivo la secessione della Catalogna dalla Spagna. Il giudice ha incriminato per sedizione altri due ufficiali di alto livello della polizia regionale, oltre a un dirigente del ministero degli Interni catalano. In caso di condanna Trapero e gli altri tre rischiano fino a 15 anni di carcere.

Secondo Lamela Trapero e i suoi presunti complici hanno condotto una "strategia premeditata, perfettamente coordinata" per raggiungere l'obiettivo della secessione nel periodo precedente al referendum catalano sull'indipendenza del 1 ottobre e nel corso della giornata di voto.

