Tim, nel torinese cablati 56 grandi comuni con banda ultralarga

Torino, 5 apr. - Con 3.364 armadi stradali collegati con centinaia di chilometri di cavo in fibra ottica, la banda ultralarga di Tim si è sviluppata progressivamente nella provincia di Torino fino a raggiungere ad oggi 56 importanti comuni, tra cui ovviamente il capoluogo, serviti con velocità fino a 200 Mega . E' questa l'infrastruttura digitale che interconnette le famiglie e le realtà produttive del Torinese.

Torino, Airasca, Alpignano, Avigliana, Balangero, Beinasco, Brandizzo, Bricherasio, Caluso, Cambiano, Candiolo, Carignano, Carmagnola, Caselle Torinese, Castiglione Torinese, Chieri, Chivasso, Ciriè, Collegno, Cumiana, Cuorgnè, Druento, Gassino Torinese, Giaveno, Grugliasco, Ivrea, La Loggia, Lanzo Torinese, Leini, Luserna San Giovanni, Moncalieri, Nichelino, None, Orbassano, Pinerolo, Piossasco, Poirino, Rivalta di Torino, Rivarolo Canavese, Rivoli, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Giusto Canavese, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Santena, Settimo Torinese, Torre Pellice, Trana,Trofarello, Venaria Reale, Villar Perosa, Vinovo, Volpiano, Volvera : sono 56 i centri collegati.

A Torino, inoltre, Tim sta sviluppando la rete FTTH con velocità fino a 1 Giga grazie alla fibra che arriva direttamente negli edifici.

La presenza di una simile infrastruttura capillarmente diffusa nella provincia di Torino consente oggi di dare impulso allo sviluppo digitale del territorio e proiettare così i centri abitati verso il modello di Smart City, grazie a una infrastruttura telefonica di nuova generazione che già oggi consente di abilitare servizi e soluzioni innovative: dalla mobilità urbana alla sicurezza, dal monitoraggio ambientale ai trasporti, fino all'offerta turistica e all'entertainment.

Questo impegno ha consentito di realizzare infrastrutture sempre più moderne e in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti, con l'obiettivo di sviluppare un modello di "digital life" ricco di prestazioni tecnologiche e applicazioni innovative basate sulle reti di nuova generazione.

Con la rete in fibra ottica sono già disponibili servizi digitali utili a rilevare gli spostamenti di abitanti e visitatori per ottimizzare i trasporti, la mobilità urbana e la sicurezza; a prevedere i volumi di persone durante gli eventi e gli itinerari seguiti dai turisti, modulandone l'offerta, e a monitorare l'ambiente con soluzioni per il controllo della qualità dell'aria e delle aree verdi.