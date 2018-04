Fed, Dimon (Jpm): c'è il rischio di "azioni più drastiche"

New York, 5 apr. - Il numero uno di Jp Morgan ha messo in guardia soci e investitori: la Federal Reserve e altre banche centrali potrebbero essere costrette a compiere "azioni drastiche" per tenere a freno l'inflazione (che nel caso degli Stati Uniti viaggia dal 2012 al di sotto del target di crescita annua del 2%). Tradotto: potrebbero aumentare i tassi a un passo più rapido del previsto.

Nella sua lettera annuale agli azionisti da 46 pagine, Jamie Dimon ha scritto che "molte persone sottostimano la possibilità di un'inflazione e di salari più alti, cosa che significa che potrebbero sottostimare la possibilità che la Fed debba alzare i tassi più rapidamente di quanto tutti noi pensiamo".

Secondo colui che dalla fine del 2005 guida la banca americana più grande in termini di asset, "dobbiamo capire che c'è la possibilità che, a un certo punto, la Fed e altre banche centrali debbano compiere azioni più drastiche di quanto attualmente credano". In riferimento alla continua normalizzazione della politica monetaria americana e, in particolare, alla riduzione in corso del bilancio della Fed gonfiato durante la crisi da tre round di acquisti di Treasury e bond, Dimon ha scritto: l'allentamento monetario "non è mai stato fatto con questa portata. Non possiamo sapere tutti gli effetti del suo venire meno".