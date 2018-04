Di Maio: non riconosco coalizione centrodestra, parlo con Lega

Roma, 5 apr. - "Non vogliamo spaccare la coalizione di centrodestra ma io non riconosco la coalizione non solo perchè si sono presentati con tre candidati differenti e con programmi differenti ma anche perchè sono venuti divisi alle consultazioni e da quanto abbiamo ascoltato stamattina hanno alcune idee totalmente opposte sul M5s, perciò ci rivolgiamo a una delle forze poltiiche della coalizione di centrodestra", ossia la Lega. Lo ha spiegato il capo politico del M5S Luigi Di Maio, al termine delle consultazioni al Quirinale sulla formazione del governo.