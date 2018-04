Commissione Ue: inaccettabile gestione Facebook di dati utenti

Bruxelles, 5 apr. - "L'accesso ai dati personali degli stessi appartenenti a utenti Facebook e il successivo uso improprio che ne è stato fatto non è accettabile. Gli ultimi dati pubblicati da Facebook confermano che anche utenti europei sono stati colpiti". Lo ha affermato oggi a Bruxelles il portavoce della Commissione europea per la Giustizia, Christian Wigand, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle ultime notizia riguardanti lo scandalo Facebook/Cambridge Analytica, secondo cui sarebbero 87 milioni gli utenti di cui sono stati manipolati i dati, e tra questi anche un numero imprecisato di europei.

La commissaria Ue alla Giustizia, Vera Jourova, "ha mandato una lettera a Facebook la settimana scorsa per chiedere ulteriori chiarimenti entro due settimane. Nel frattempo Facebook si è già messa in contatto con noi mostrandosi disponibile a discutere: ora stiamo organizzando contatti ad alto livello per i prossimi giorni", ha riferito il portavoce. (Segue)