Roma, 5 apr. - "Le mie aperture sono sincere ma voglio precisare che rispetto a quello che ho letto in questi giorni non ho mai voluto spaccare il Pd. Non ho mai chiesto una scissione interna, se mi rivolgo al Pd mi rivolgo al partito nella sua interezza perchè, al di là delle differenze di vedute, non ci permetteremmo mai di interferire con le loro dinamiche interne". Lo ha detto il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, al termine delle consultazioni al Quirinale.