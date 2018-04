Di Maio: il voto ha bocciato i governissimi, tecnici e di scopo

Roma, 5 apr. - "Dal voto del 4 marzo sono arrivati tre messaggi". Lo ha sostenuto il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, parlando al Quirinale dopo l'incontro con il presidente della Repubblica nel quadro delle consultazioni avviate da Sergio Mattarella.

"Il primo" dei tre messaggi, secondo Di Maio, "è che al governo deve andarci chi è legittimato dal popolo. Sono stati bocciati i governissimi, i governi tecnici e di scopo. Secondo, si deve governare per cambiare non per sopravvivere. Terzo, bisogna mettere al centro le soluzioni per gli italiani e non i giochi di palazzo".