Consultazioni, Di Maio: non abbiamo posto veti a nessuno

Roma, 5 apr. - "Dal 5 marzo abbiamo avviato una interlocuzione con tutti i gruppi parlamentari, i nostri capigruppo parlamentari Giulia Grillo e Danilo Toninelli hanno fatto degli incontri. Abbiamo interloquito con tutti i gruppi e non abbiamo posto veti a nessuno, abbiamo discusso di temi e poi ci siamo fatti un'idea di quali potessero essere gli interlocutori per un governo di cambiamento". Lo ha detto Luigi Di Maio, parlando al Quirinale dopo l'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, replicando alle prese di posizione dei leader del centrodestra a proposito della proposta di un confronto politico per la formazione del futuro governo.