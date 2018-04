Consultazioni, Meloni: da Mattarella in ritardo, ho chiesto scusa

Roma, 5 apr. - "Quando sono entrata da Mattarella, la prima cosa che gli ho detto è 'scusi il ritardo, stavo aspettando l'autobus di Fico'. E lui ha sorriso". A parlare, riferendosi alle consultazioni al Colle per la formazione del governo, a cui ha partecipato ieri, è la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che oggi è stata ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

Cosa le ha detto il presidente della Repubblica? "Mi ha chiesto come stava Guido (Crosetto, ndr), e dopo i convenevoli, ha ascoltato quello che avevamo da dire". Cosa ha detto a Mattarella? "Che ci aspettiamo che l'incarico esplorativo venga conferito ad un esponente del centrodestra. E che la legge elettorale è una vergogna". E lui come ha reagito a queste parole? "Lui non si è scomposto, ha sempre un aplomb impeccabile".