Tim, il percorso accidentato di Bollorè in Italia -2

Roma, 5 apr. - Dopo Telecom è arrivata la scalata a Mediaset di cui Vivendi è azionista con una quota di poco inferiore al 30%. Un'ascesa nel capitale che ha avuto tutto il sapore di un blitz dopo il fallimento della trattativa con la famiglia Berlusconi per l'acquisto di Mediaset Premium sfociato in un vero e proprio scontro in tribunale. All'origine della contesa l'accordo dell' 8 aprile del 2016, vincolante, in base al quale Mediaset avrebbe rilevato il 3,5% del colosso media francese in cambio di un 3,5% del gruppo di Cologno e del 100% della sua pay tv. Ma poi il 26 luglio Vivendi aveva unilateralmente deciso di non voler onorare il contratto adducendo tra le motivazioni quella di avere ricevuto informazioni non realistiche sul business plan di Premium. La prossima udienza è attesa per ottobre al tribunale di Milano. Una causa in cui Mediaset ha chiesto 3 miliardi di risarcimento.

Le due partecipazioni in Tim e Mediaset hanno poi portato l'Agcom a intervenire. Il 18 aprile 2017 l'Authority ha stabilito che Vivendi ha "un'influenza dominante" su Tim e viola il Tusmar superando la quota consentita del 10% del Sic con la sua partecipazione anche in Mediaset. Qundi ha intimato ai francesi di scendere in una delle due società. Vivendi ha proposto di congelare una quota del 20% di Mediaset in un trust rinunciando ai diitti di voto nelle assemblee straordinarie. La proposta è stata presentata all'autorità informalmente e il gruppo ha tempo fino al prossimo 18 aprile per una proposta definitiva. Vivendi, che ha fatto ricorso al Tar contro la decisione dell'Agcom, rischia una multa compresa fra il 2 e il 5% del fatturato pari a un importo massimo di 540 milioni.

Infine è arrivato anche l'esercizio del Golden Power da parte del governo. In seguito all'ammissione di Vivendi di esercitare su Tim "la direzione e il coordinamento" il governo Gentiloni ha prima aperto un'istruttoria e poi a novembre 2017 scorso ha esercitato i poteri speciali mediante l'imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni "sussistente la minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti".