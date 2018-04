Tim, il percorso accidentato di Bollorè in Italia

Roma, 5 apr. - Il percorso di ingresso in Italia per il finanziere francese Vincent Bollorè e la sua Vivendi, la conglomerata transalpina, che va dalla tv ai video musicali, dalla telefonia alla pubblicità e di cui ha la maggioranza con il 26% è stato piuttosto accidentato. Se si esclude Mediobanca in cui è entrato nel 2002 con la Financiere du Perguet diventandone poi il primo socio privato con una quota del 5,029% la decisione di investire nelle tlc e nella tv italiane per poi spingere sui contenuti e arrivare a una media company del Sud Europa in grado di competere con concorrenti più aggressivi come Netflix o Amazon, si è arenata di fronte a mille difficoltà. L'ultima la decisione della Cdp di entrare nel capitale di Tim per tutelare il sistema Italia.

Vivendi conquistò la prima quota in Telecom nel maggio del 2015 rilevando un iniziale 8,4% dei diritti di voto ceduto da Telefonica come parte del prezzo pagato per la brasiliana Gvt che gli spagnoli soffiarono alla stessa Tim Brasil. Poco dopo, già a giugno, Vivendi annunciò di essere diventata azionista di riferimento di Telecom con una quota del 14,9% fino ad arrivare poi a metà del 2016 al 23,9% del capitale di Telecom Italia, quota che è costata circa 4,2 miliardi alle casse del gruppo transalpino con valori medi di carico che si attestano a circa 1,2 euro mentre oggi il titolo si posiziona sotto quota 80 centesimi, intorno alla quale è ormai da più di un anno. Nella vicenda si inserisce anche la nomina di Flavio Cattaneo come ad di Tim salutato poi nel giro di poco più di un anno da marzo 2016 a luglio 2017 conn una buonuscita di 25 milioni di euro. (Segue)