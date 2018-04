Tim: mossa Cdp riporta in auge progetto società unica rete -2

Milano, 5 apr. - Che la mossa della Cdp rimetta al centro la partita della rete viene evidenziato oggi anche dai report dei principali broker. Un ingresso di Cdp in Tim, spiega Equita, "avvalorerebbe un progetto di separazione legale e poi cessione parziale della rete che potrebbe favorire infine una fusione con Open Fiber. Dello stesso parere Banca Imi secondo cui l'ingresso della Cdp nel capitale di Telecom "potrebbe guidare il prezzo del titolo nel breve termine, sostenendo il piano di Elliott in occasione dell'assemblea del 24 aprile e riportando in auge lo scenario del progetto di un'unica società della rete con Open Fiber". Così anche Mediobanca Securities: "non è la prima volta che si parla del fatto che la Cdp possa diventare azionista di Tim e pensiamo che questo possa collegarsi al progetto di una futura rete unica".