Tim: mossa Cdp riporta in auge progetto società unica rete

Milano, 5 apr. - La mossa della Cassa Depositi e Prestiti, che oggi deciderà il suo ingresso in Telecom, riporta sotto i riflettori la partita della separazione della rete e le ipotesi di una fusione con Open Fiber, la società controllata da Enel e dalla stessa Cdp per realizzare la banda ultralarga.

Il progetto di una società unica di Stato per la rete è uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle, messo nero su bianco nel programma elettorale. Concetto ribadito solo ieri da Stefano Buffagni, neodeputato lombardo M5S vicino a Davide Casaleggio: "il nostro Stato deve tornare a farsi rispettare dai cugini d'oltralpe, non siamo terra di conquista di nessuno - ha scritto su Facebook - per questo è fondamentale riprendere, da mano straniera, la nostra infrastruttura tecnologica e di telecomunicazioni perché l'interesse pubblico è sovrano in un Italia a 5 stelle. Uno stato innovatore non ha paura ad indirizzare le politiche industriali". Nello stesso programma elettorale, nel capitolo dedicato alle tlc, il Movimento 5 Stelle s'impegnava espressamente "affinché l'infrastruttura di rete e la relativa gestione siano a maggioranza pubblica". "Crediamo - si legge ancora - sia arrivato il momento di rimediare agli errori del passato e di promuovere la completa unificazione della rete a banda ultra larga nazionale, anche attraverso l'unione tra la futura Open Fiber pubblica e la principale infrastruttura di rete del nostro Paese".

Non solo M5S. Lo stesso Governo non ha mai fatto mistero di sognare un campione nazionale della rete in banda ultralarga sul modello di Terna e il progetto è anche uno dei pilastri della strategia di Elliott su Tim. "Nonostante l'attuale cda abbia approvato il progetto di separazione volontaria della rete, la società rimane saldamente indirizzata al suo possesso - aveva scritto il fondo attivista nella lettera manifesto rivolta agli azionisti del gruppo di tlc - Per contro noi riteniamo che ampliare la base azionaria di NetCo potrebbe creare valore per i soci di Tim e accelerare la creazione di un'unica rete nazionale". (segue)