Fca avvia separazione Magneti Marelli e vola in Borsa: +4,87%

Roma, 5 apr. - Il mercato brinda al prossimo spin off di Magneti Marelli da Fca, con i titoli del Lingotto che archiviano una seduta da incorniciare, con un rialzo del 4,87% a 18,472 euro. Il Consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles ha infatti annunciato di aver autorizzato il management di FCA a sviluppare ed implementare un piano per separare le attività di Magneti Marelli da FCA e distribuire agli azionisti di FCA le azioni di una nuova holding company Magneti Marelli. "Si prevede che la separazione sarà completata per fine 2018 o inizio 2019 e che le azioni di Magneti Marelli saranno quotate presso la Borsa di Milano", si legge in una nota diffusa dal Gruppo.

La separazione di Magneti Marelli "sarà subordinata alle approvazioni richieste dalla normativa, ad approfondimenti di ordine legale e fiscale, all`approvazione finale della struttura dell`operazione da parte del Consiglio di amministrazione di FCA e ad ogni altra condizione propria di questo genere di operazioni". FCA potrà, "in ogni momento e per qualsiasi ragione, modificare o porre fine all`operazione e non vi è alcuna assicurazione riguardo ai suoi tempi od al suo completamento".

"La separazione creerà valore per gli azionisti di Fca e nel contempo fornirà la necessaria flessibilità operativa per la crescita strategica di Magneti Marelli negli anni a venire", ha sottolineato l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, specificando che "lo spin-off consentirà inoltre a Fca di ulteriormente focalizzarsi sul proprio portafoglio core e allo stesso tempo di migliorare la propria struttura di capitale".

"La separazione di FCA e Magneti Marelli è un ingrediente chiave del Business Plan 2018-2022 che verrà pubblicato in giugno. Il Consiglio di amministrazione di Fca - ha concluso Marchionne - ritiene che questa separazione sia il passo più appropriato e porti beneficio a Magneti Marelli, a Fca ed ai nostri azionisti"