Velo: risposta a populismi nel Pd e nel Pse non inseguendo Macron

Roma, 5 apr. - "Le elezioni del 4 marzo ci hanno detto che il crescente disagio sociale generato dalla crisi economica, le incertezze che si porta dietro la globalizzazione, le paure legate alle ondate migratorie, spingono i cittadini a rifugiarsi nel populismo e nel sovranismo, o meglio, nelle forze politiche che, almeno in apparenza, sembrano comprendere e dare risposte (ancorché demagogiche), a queste paure. Succede in Italia, come nel resto d'Europa. Sta tutta qui la crisi delle sinistre europee, che non sono riuscite a dare, da sinistra, risposte adeguate a queste paure. Da qui, dobbiamo ripartire, rilanciando un nuovo radicalismo che sappia fornire risposte nuove; dobbiamo farlo dentro il Pd e dento il Pse, dando ad entrambi il profilo adeguato ad affrontare questa sfida". A dichiararlo l'onorevole Silvia Velo, sottosegretario al Ministero dell'Ambiente.

"Sono assolutamente contraria invece - prosegue l'onorevole Velo - a chi propone di andare oltre il Pd e oltre il Pse per seguire Macron e il suo movimento En Marche. A parte il fatto che dietro questa proposta all'apparenza provocatoria, in realtà, secondo me, si nasconde ancora una volta l'intenzione di buttare la palla in corner; ad ogni sconfitta si rilancia la palla sempre più avanti per evitare di discutere seriamente e correggere una linea politica che ormai, da quattro anni, ci fa perdere un'elezione dietro l'altra. Inoltre, la proposta di Macron per me è solo apparentemente innovativa. In realtà siamo difronte ad una ricetta neo liberista analoga a quella della terza via degli anni '90, una ricetta che ha fallito, perché, come si è ampiamente dimostrato, la globalizzazione lasciata solo alle regole del mercato accresce disuguaglianze, ingiustizie, disagio sociale e ha, come conseguenza, la crescente ostilità verso le istituzioni e chi le governa. Insomma, per citare Guccini: "per dirsi cose vecchie con il vestito nuovo".

"Ha fatto dunque bene oggi Martina e la delegazione del Pd - conclude - a presentarsi dal Capo dello Stato con 4 priorità politiche: reddito di inclusione, lavoro, migrazione e Europa, anche se questi temi non sono esaustivi del dibattito che l'Assemblea del Pd del 21 aprile dovrà affrontare. Quel dibattito ci dovrà dire anche se vogliamo un partito di sinistra collocato nel Pse con l'ambizione anche di riformarlo o dare vita ad un soggetto neo centrista e neo liberista analogo al movimento di Macron. È chiaro a tutti che siamo di fronte a due opinioni alternative e difficilmente conciliabili. Nessuna fuga in avanti. Per me, come per tanti con l'Assemblea si dovrà ripartire anche attraverso un'analisi accurata del voto per rilanciare le idee da proporre agli italiani, le sensazioni e le suggestioni per rilanciare il Partito democratico".