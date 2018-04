Roma, 5 apr. - Il fotoreporter italiano Mauro Donato, che era stato arrestato in Serbia lo scorso 16 marzo mentre si trovava nel Paese per un reportage sui profughi in fuga dalla guerra e dalla povertà, è stato scarcerato oggi. Lo riporta Torino e Canavese Tv sulla sua pagina Facebook postando una foto di Donato che esce dal carcere.