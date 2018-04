De Poli (Udc): Italia ha bisogno di un governo che governi

Padova, 5 apr. - "Esprimiamo piena fiducia al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che - siamo certi - in questa delicata fase istituzionale saprà svolgere al meglio il proprio ruolo di garante. Siamo convinti che l'Italia abbia bisogno di un Governo che governi e che sappia dare risposte concrete ai cittadini e, in modo particolare, per il Veneto, pensiamo alla partita importante dell'autonomia voluta da 2,3 milioni di cittadini che si sono espressi favorevolmente con il referendum dello scorso 22 Ottobre. Dal centrodestra unito credo che potrà arrivare un contributo fondamentale per garantire stabilità politica e governabilità all'Italia". Lo afferma in una nota il senatore e presidente nazionale Udc Antonio De Poli.