Nissan Italia, anno fiscale 2017 in crescita: vendite +8,6%

Roma, 5 apr. - Nissan Italia chiude in crescita l`anno fiscale 2017. Dal primo aprile 2017 al 31 marzo 2018 sono stati venduti 71.323 veicoli (63.933 autovetture e 7.390 veicoli commerciali) con una crescita dell`8,6% rispetto al precedente anno fiscale. La quota di mercato complessiva si attesta al 3,3% (3,3% quella relativa alle autovetture, 3,8% quella dei veicoli commerciali), in aumento rispetto al 3,1% dell`anno fiscale 2016.

La crescita maggiore - si legge in una nota - è stata conseguita nelle autovetture dove la quota di mercato del 3,3% è risultata in aumento rispetto alla quota del 2016 pari al 3,0%. Per quanto riguarda i canali di vendita nell`anno fiscale 2017 Nissan ha ottenuto il 3,1% del canale privati, il 4,5% del canale noleggi e il 2,3% del mercato aziende.

In termini di volumi Nissan registra nell`anno fiscale 2017 una crescita a doppia cifra per le vendite di autovetture che sono aumentate dell`11,8%, pari a 63.933 unità vendute rispetto alle 57.163 dell`anno fiscale 2016. I principali modelli venduti sono stati Qashqai (30.969 unità), Micra (19.365 unità) e JUKE (6.954 unità).

Positivo per Nissan Italia anche l`andamento del primo trimestre del 2018. L`azienda è infatti cresciuta nel mercato auto del 6,5% rispetto allo stesso periodo del 2017, in netta controtendenza rispetto al mercato auto che ha perso l`1,6%. Ha consegnato infatti 19.800 auto contro le 18.593 dei primi tre mesi del 2017 con una quota di mercato che è passata dal 3,2% al 3,4% del primo trimestre 2018. A marzo Nissan Italia ha consegnato 7.471 veicoli (+7,0% rispetto a febbraio 2018) di cui 6.935 autovetture (+8,3% rispetto al mese scorso) e 536 veicoli commerciali per una quota di mercato totale che si attesta al 3,3%. La quota relativa al mercato auto è del 3,2% e quella dei veicoli commerciali è del 3,4%.

La quota di mercato sui canali di vendita a marzo è del 3,4% per i privati (superiore rispetto al 3,3 di febbraio 2018 e al 2,7% del marzo 2017), del 3,3% per il noleggio (canale che guadagna il 5% dei volumi nel mese, spinto soprattutto dal lungo termine che cresce dell`11,4% a marzo rispetto a marzo 2017) e del 2,7% per le aziende (canale che cresce di +7% rispetto a marzo 2017).

Per quanto riguarda i singoli modelli, ottima performance di Micra che ha consegnato a marzo 2.456 unità contro le 1.903 del mese precedente, un aumento di quasi il 30%. Anche a marzo Nissan Qashqai si conferma ancora una volta nella top ten delle vendite dei diesel, del segmento C e dei crossover.