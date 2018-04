Vodafone: a settembre copertura Nb-IoT completata

Milano, 5 apr. - Vodafone Italia accelera sull'implementazione della tecnologia Narrowband-IoT (Narrowband Internet of Things) e annuncia la copertura del 100% dei propri siti 4G entro settembre, per creare una rete in grado di connettere qualsiasi tipologia di oggetto, dalle biciclette ai container, fino ai contatori dell`acqua.

L`Internet delle cose - insieme alla rete 5G che ne supporterà lo sviluppo - rappresentano il prossimo capitolo della trasformazione del paese, di cui Vodafone è protagonista, anche attraverso la sperimentazione 5G che sta guidando a Milano. La copertura nazionale attraverso la tecnologia Narrowband-IoT renderà possibili nuove applicazioni nei campi del monitoraggio ambientale e strutturale, dell`agricoltura di precisione, delle smart cities e delle smart utilities. Ad esempio sarà possibile connettere e monitorare contatori per l`efficienza dei sistemi idrici, cassonetti dell`immondizia intelligenti e parcheggi.