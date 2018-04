Unipol con Visa e Nexi per pagare con il braccialetto... -2

Bologna, 5 apr. - "Da sempre impegnati nell'innovazione - ha spiegato Davide Steffanini, general manager di Visa in Italia - collaboriamo con un ampio spettro di partner per garantire che i consumatori abbiano accesso a pagamenti digitali sicuri e protetti ovunque si trovino, su qualsiasi dispositivo utilizzino. Siamo orgogliosi di collaborare con Unipol Banca/Nexi al lancio del primo pagamento wearable in Italia".

"È una grande soddisfazione per noi poter affermare che Unipol Banca è la prima banca in Italia che, grazie alla collaborazione con Nexi e Visa, è in grado di offrire ai propri clienti un servizio di pagamento wearable realmente innovativo" ha aggiunto Stefano Rossetti, direttore generale di Unipol Banca. Si tratta appunto di "un semplice braccialetto che, consentendo di pagare in modalità contactless, renderà più comodi e rapidi alcuni gesti quotidiani; un concreto passo avanti verso il pagamento digitale anche per i piccoli importi, quelli per i quali si è solitamente abituati ad utilizzare il contante".

Per Nexi, ha dichiarato il direttore commerciale, Marco Ferrero, "la collaborazione con Unipol Banca e Visa per la creazione di Letspay è un ulteriore passo nella diffusione dei pagamenti digitali in Italia, obiettivo che come PayTech vogliamo raggiungere insieme alle nostre banche partner".