Unipol con Visa e Nexi per pagare con il braccialetto Letspay

Bologna, 5 apr. - Pagare il conto al ristorante, acquistare un vestito o un libro in libreria con un semplice movimento del braccio. E' possibile indossando un braccialetto con un chip integrato che, avvicinato al lettore contactless, invia l'importo all'esercente. Si chiama Letspay ed è stato ideato dalla collaborazione tra Unipol, Visa e Nexi. La banca del gruppo bolognese è la prima in Italia ad adottare questo innovativo sistema di pagamento elettronico.

Usare Letspay è molto semplice: al momento del pagamento, l'importo da pagare viene digitato sulla tastiera del Pos. Sarà sufficiente avvicinare il braccialetto al lettore contactless e attendere i segnali acustici e luminosi che indicheranno la conclusione dell'operazione. Per importi fino a 25 euro non sarà necessario digitare il codice Pin e il sistema emetterà la ricevuta solo su richiesta. Per spese superiori ai 25 euro, invece, verrà normalmente richiesto l'inserimento del codice Pin e verrà sempre stampato lo scontrino.

I clienti Unipol potranno acquistare un braccialetto wearable Letspay in una delle 263 filiali della banca. (segue)