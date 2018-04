Poletti: cordoglio vittime Crotone, incontro su sicurezza lavoro

Roma, 5 apr. - Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, esprime il proprio cordoglio e la vicinanza alle famiglie dei lavoratori deceduti nell`incidente di questa mattina a Crotone. "Un altro tragico caso di morte sul lavoro che rinnova il dolore suscitato da analoghi episodi, gli ultimi dei quali accaduti recentemente", ha affermato.

Poletti, inoltre, informa di aver convocato, per martedì 10 aprile, un incontro, cui parteciperanno i rappresentanti dell`Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell`Inail e dell`Inps, dedicato ad un esame della situazione in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro.

In vista della riunione, il ministro ha chiesto all`Ispettorato e all`Inail di predisporre, riguardo agli aspetti di loro competenza, un`informativa puntuale sui tragici episodi di incidenti mortali sul lavoro verificatisi in queste ultime settimane, che servirà da base per la discussione che verrà sviluppata nell`incontro.