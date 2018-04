Trudeau: "grandi possibilità" di accordo su revisione Nafta

New York, 5 apr. - Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, crede ci siano "grandi possibilità" di arrivare a una intesa con Stati Uniti e Messico sul Nafta, l'accordo sul libero scambio tra i tre Paesi firmato nel 1994, che Donald Trump ha più volte detto di voler revocare se non sarà migliorato. Trudeau ha detto che i negoziati a tre per la revisione dell'accordo stanno facendo sostanziali passi avanti. "C'è una grande opportunità di arrivare a un accordo vincente per Canada, Stati Uniti e Messico", ha detto il capo del governo canadese ai giornalisti parlando da Ottawa. "Se potessimo annunciare qualcosa al vertice delle Americhe (che sarà il 13 e il 14 aprile in Perù) sarebbe molto buono", ha concluso Trudeau.

Il suo commento arriva mentre il network canadese CTV News sostiene che l'ottavo round di negoziati previsto tra oggi e domani a Washington è stato sostituito da un incontro ministeriale di alto livello sempre nella capitale americana. Ci sarà dunque una riunione ristretta tra il rappresentante del commercio degli Stati Uniti, Robert Lighthizer, il ministro degli Esteri canadese, Chrystia Freeland, e il segretario all'Economia messicano, Ildefonso Guajardo Villarreal, insieme ai loro più stretti collaboratori.