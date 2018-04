Lombardia, Comazzi (Fi): centrodestra unito e compatto su Fermi

Milano, 5 apr. - "Complimenti ad Alessandro Fermi, eletto oggi nuovo Presidente del Consiglio regionale con un ampio consenso. Alessandro è un amministratore esperto e capace, che ha già ricoperto incarichi di prestigio in Regione rivelandosi sempre all`altezza. Da parte di tutto il gruppo consiliare di Forza Italia gli auguro un grande in bocca al lupo per il suo lavoro. Ancora una volta la maggioranza di centrodestra si è dimostrata unita e compatta". Così Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Regione.