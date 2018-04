Calderoli: vergognoso che Gori chieda ancora tempo per decidere

Milano, 5 apr. - "È sconcertante, e vergognoso, che oggi il teorico sindaco Giorgio Gori dica testualmente 'Lasciatemi tempo per decidere' se fare il sindaco di Bergamo o il consigliere regionale. È passato oltre un mese dal voto, possibile che Gori non abbia ancora preso una decisione?". Lo ha affermato il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato, secondo cui "da mesi Bergamo è praticamente senza un sindaco, è inaccettabile continuare a prendere in giro i bergamaschi in questo modo: Gori dimostri rispetto per la città".