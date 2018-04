FinecoBank: nel I trimestre raccolta netta a 1.659 milioni +20%

Roma, 5 apr. - Nel primo trimestre di quest'anno, la raccolta netta di Finecobank è stata pari a 1.659 milioni di euro (+20%), di cui 728 in raccolta gestita. Lo comunica una nota della banca. Nel solo mese di marzo, la raccolta netta è stata di 638 milioni.

I clienti hanno raggiunto quota 1.220.000 i clienti totali (+7% su base annua), di cui 9.299 nel solo mese di marzo.

"La raccolta nel primo trimestre registra un dato in forte crescita rispetto al 2017, favorita non solo da un modello di business diversificato ma anche da un`offerta in grado di rispondere a tutte le necessità finanziarie della clientela. I primi mesi dell`anno, caratterizzati da un aumento della volatilità rispetto al 2017, hanno infatti confermato un risultato estremamente solido per Fineco. In questo contesto di mercato diventa ancora più centrale il ruolo della nostra Rete di consulenti e Private Banker, che continua ad affiancare la clientela nelle loro esigenze di pianificazione finanziaria anche grazie alla messa a disposizione di strumenti tecnologicamente avanzati per facilitarne il lavoro", ha dichiarato Alessandro Foti, Ad e Dg di Fineco.