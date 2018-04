Consultazioni: Ronzulli (Fi): da Berlusconi agenda concretezza

Roma, 5 apr. - "Lavoro, disoccupazione giovanile, divario Nord/Sud, oppressione fiscale, burocratica e giudiziaria, tagli agli sprechi, contrasto all`immigrazione clandestina e una politica estera ed europea che restituisca centralità all`Italia. Questa è l`agenda della concretezza con cui il Presidente Silvio Berlusconi si è presentato oggi al Colle". Lo afferma in una nota Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia.

"Non un`agenda basata sull`odio ad personam, sul pauperismo o sul becero giustizialismo - aggiunge - ma un`agenda che mette al primo posto le grandi difficoltà che i nostri concittadini affrontano ogni giorno. Se le forze politiche fuori dal centrodestra hanno davvero a cuore il bene del Paese dovranno dare risposte concrete sui temi che il centrodestra ha posto in maniera trasparente al centro del dibattito. Vedremo se chi dice di avere a cuore gli interessi degli italiani è disponibile a dialogare o se invece scopriremo che tutte le dichiarazioni di questi giorni non erano altro che un bluff a fini di propaganda".