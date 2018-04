Cdp: si dimettono amministratori Garavaglia, Micossi e Fassino

Roma, 5 apr. - Cassa depositi e prestiti comunica che Piero Fassino, Massimo Garavaglia e Stefano Micossi hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore di Cdp, in considerazione dell`incompatibilità derivante dall`assunzione di nuovi incarichi.

Cdp, a nome del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, "esprime il proprio ringraziamento per l`impegno profuso e per il contributo apportato dai consiglieri durante il mandato e formula i migliori auguri per le nuove responsabilità".