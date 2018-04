Caso Skripal, la figlia Yulia: sono ogni giorno più forte -2

Londra, 5 apr. - "Sono grata per l'interesse che ho suscitato e per i numerosi messaggi di sostegno che ho ricevuto" afferma la 33enne, ricoverata dal 4 marzo, quando è stat trovata in stato di incoscienza riversa su una panchina di Salisbury insieme al padre, che vive in Gran Bretagna dopo essere stato oggetto di una scambio di spie tra Mosca, Londra e Washington nel 2010. "Sono certa che comprendiate che tutta questa vicenda può essere destabilizzante e spero che che rispetterete la via vita privata e quella della mia famiglia durante la mia convalescenza" ha aggiunto.

A una domanda sulla dichiarazione in una conferenza stampa a Londra, l'ambasciatore russo Alexander Yakovenko ha detto che sarà "felice di congratularmi con dei compatrioti per il fatto che stanno bene". Ha ribadito che la Russia nega qualunque coinvolgimento nell'attacco, imputato a Mosca da Londra e dai suoi alleati. Secondo le ultime informazioni comunicate dall'ospedale di Salisbury la scorsa settimana Sergei Skripal è ancora in condizioni critiche ma stabili.