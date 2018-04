Sabato Orlando-Cuperlo-Martina a convegno "Sinistra, anno zero" -2

Roma, 5 apr. - A introdurre i lavori sarà Provenzano, con Tommaso Giuntella e Nicolò Carboni tra gli organizzatori dell'iniziativa. Seguiranno interventi di studiosi, sindacalisti e attivisti, sui temi dell'Europa, del lavoro, del rapporto tra Stato e mercato, delle città e delle periferie, dell'integrazione, della libertà e della politica ai tempi della rivoluzione digitale (interverrà anche un ex dipendente della Casaleggio). Interverranno nella discussione, tra gli altri, per il Pd, Maurizio Martina, Andrea Orlando e Gianni Cuperlo, l'eurodeputato Daniele Viotti, per Liberi e Uguali, Enrico Rossi e Alfredo D'Attorre, e storici dirigenti della sinistra come Emanuele Macaluso.

I lavori proseguiranno nel pomeriggio, con approfondimenti tematici, e con un dibattito politico animato da una nuova generazione, uomini e donne impegnati a sinistra nelle forze politiche: molti i giovani impegnati nel Pd, i giovani di MdP con Tommaso Sasso, i giovani socialisti, esponenti vicini a Pisapia come Marco Furfaro e altri ancora. Soprattutto ci sarà una nuova generazione impegnata, nel sindacato, nelle università, nell'associazionismo.